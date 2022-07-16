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Köpeğin kulübesine giren kedi neye uğradığını şaşırdı

Elazığ’da bir evin bahçesinde bulunan köpek kulübesine her zaman girip köpeğin yemini yiyen kedi son denemesinde yakayı ele verdi. Durumu fark eden köpek kediye unutamayacağı bir ders verdi.

Asayiş 16.07.2022, 10:11
Köpeğin kulübesine giren kedi neye uğradığını şaşırdı

Elazığ’da bir evin bahçesinde bulunan köpek kulübesine her zaman girip köpeğin yemini yiyen kedi son denemesinde yakayı ele verdi. Durumu fark eden köpek kediye unutamayacağı bir ders verdi.

Elazığ’da bir evin bahçesinde bulunan köpek kulübesine girip köpeğin yemeğini yiyen kedi hem köpeğin hem de ev sahibinin dikkatini çekti. Kulübeye son girişinde kediyi fark eden köpek kediye unutamayacağı bir ders verdi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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