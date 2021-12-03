’Köpeğim kayboldu’ bahanesiyle tekele geldi, amca ve yeğenini böyle bıçakladı

Esenyurt’ta ‘köpeğim kayboldu’ bahanesiyle tekel bayiinde haraç istediği iddia edilen şahıs, amca ve yeğenini bıçakladı. Yaşanan kavga ve bıçaklama anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay Turgut Özal Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs ‘köpeğim kayboldu’ yerini biliyorsunuz diyerek amca S.E. ve yeğeni B.E.’nin dükkanına geldi. Bir süredir tekel bayiinden haraç istediği de ileri sürülen şahıs akşam saatlerinde kavga çıkardı. Şahıs kavga sırasında yanındaki bıçakla amca ve yeğenini yaraladı. Çevre esnafında araya girmesiyle şahıs olay yerinden uzaklaştı. Amca ve yeğeni ise hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şahıs ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olay anlarını anlatan Şener Elalmış, “Sürekli haraç istiyormuş. Bana 3 bin lira vereceksiniz, sizi öldürürüm bu binayı yakarım diye tehdit ediyormuş. Bir de ‘köpeğim kayboldu siz köpeğimi bulun’ diyerek bahane sunuyormuş. Yakalanmış polis memurları adliyeye sevk edecekler. Bıçaklanan kişilerin durumu ağırdı. Şükür tedavi oldular ağır vakayı atlattılar” dedi.

Bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bıçaklanma anları ve kavga anları yer aldı.