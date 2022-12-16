Köpeği tüfekle öldüren yaşlı adama 5 yıl 9 ay hapis cezası

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde komşusunun köpeğini kafasına tüfekle ateş ederek öldüren yaşlı adam, köpeği öldürmek ve tehdit suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi’nde Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olayda Emel Totan (28), sokakta yaşayan ‘Paşa’ isimli köpeği sahiplenerek beslemeye başladı. Apartman sakinlerinden Süleyman T. (68), köpekten rahatsız olarak Totan’la tartışmaya başladı. Tahditler savuran Süleyman T., akşam saatlerinde eline aldığı tüfekle köpeği başından vurarak merdiven altında öldürdü. Olayın ardından açılan davada görülen duruşmada Süleyman T. köpeği öldürme suçundan 2 yıl, Emel Totan’ı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.