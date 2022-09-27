Köpeği motosikletle dakikalarca koşturdu

Bağcılar’da motosikletli bir kişi, tasmasının ipinden tuttuğu köpeği dakikalarca koşturdu.

Bağcılar’da bir motosiklet sürücüsü, köpeğini dakikalarca trafikte koşturdu. Sürücü, bir eliyle motosikletini kullanırken diğer eliyle de köpeğin tasmasının ipini tuttu. Olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Köpeğin zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.