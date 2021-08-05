banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aygün Aydın'a yine hapis cezası!
Aygün Aydın'a yine hapis cezası!
Telafide yeni dönem başlıyor
Telafide yeni dönem başlıyor
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?

Köpeği ezdi, yoluna devam etti, o anlar kameraya yansıdı

Ordu’da bir sürücü, sahipli köpeği ezerek arkasına bile bakmadan kaçtı. Araç sürücüsüne bin lira para cezası verilirken köpeğin ezilme anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Asayiş 05.08.2021, 23:08
Köpeği ezdi, yoluna devam etti, o anlar kameraya yansıdı

Ordu’da bir sürücü, sahipli köpeği ezerek arkasına bile bakmadan kaçtı. Araç sürücüsüne bin lira para cezası verilirken köpeğin ezilme anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Korgan ilçesinde seyir halinde olan 52 HK 119 plakalı aracın sürücüsü, cadde üzerinde uzanan köpeği ezerek arkasına bile bakmadan devam etti. Can havliyle fırlayan ve ara sokaklarda kaybolan köpekten haber alınamadı.

Olayın bir işyeri kameralarına yansımasının ardından sosyal medya ayağa kalktı. Olayın çıkmasının ardından şahıs yakalandı. Şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında bin lira para cezası kesildi.

Otomobilin ezdiği köpek ise ertesi gün sahibinin bulunduğu işyeri önünde görüldü. Vatandaşlar köpeğe ilgi gösterirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı köpeğin bakım ve beslenmesini üstlendi.
Yorumlar (0)
28°
açık