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Köpeğe cinsel taciz davasında kan donduran ifadeler

Bartın’da köpeğe cinsel istismar davasının 2’nci duruşmasında görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.

Asayiş 23.02.2022, 23:07
Köpeğe cinsel taciz davasında kan donduran ifadeler

Bartın’da köpeğe cinsel istismar davasının 2’nci duruşmasında görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.

2021 yılının Temmuz ayında Bartın’da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan ve bir haftalık tutukluluk süresinin ardından adli kontrollü olarak serbest bırakılan M.D.’nin yargılamasına devam edildi. Görülen 2’nci duruşmada tanıkların ifadeleri dinlendi.

Olay, Bartın’da 2021 yılının Temmuz ayında meydana geldi. İddialara göre, 66 yaşındaki M.D. isimli şahıs, fındık tarlasında komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu. Aynı köyde ikamet eden komşular tarafından M.D’nin köpeğe cinsel istismar anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Jandarma ekipleri M.D.’yi gözaltına alınırken Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile köpeğin sahibi M.D.’den şikayetçi oldu. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan köpek ise sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir haftalık tutukluluk süresinin sonrasında M.D. adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.

"Tarlaya giderken ses duyduk, köpek çığlık atıyordu"

Olayla ilgili 14 Aralık 2021 tarihinde görülen ilk duruşmanın ardından bugün görülen duruşmada olay sırasında video kaydı alan tanıkların ifadeleri dinlendi. Bartın Adliye Sarayında 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, olay günü annesiyle birlikte tarlaya giderken duydukları sesler üzerine olayın videosunu çektiğini söyleyen tanık S.P., “Tarlaya gidiyorduk. Fındık tarlasından köpek sesleri duyduk. Köpek sanki araba çarpmış gibi çığlık atıyordu. Çalılar olduğu için ne olduğunu göremedik. Sonra yolun alt tarafında indik. Köpek M.D.’nin altındaydı. Videosunu çektim. M.D. bizi fark edince bizimle tartışmaya başladı. Anneme, ‘İstiyorsan seni de yapayım’ dedi” şeklinde konuştu.

Tanık B.H. ise mahkemedeki ifadesinde, “Tarlaya giderken ağlayan bir köpek sesi duyduk. M.D.’nin altında köpek vardı. Köpeğin üzerinde hareket ediyordu. Kendisine ’ayıp değil mi’ diye sordum. ’Videonu çektik, jandarmaya vereceğiz’ dedim. Bana, ‘Canın istiyorsa seni de yapayım’ dedi” diye konuştu.

Sanık M.D. tanıkların iddialarını kabul etmezken mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

"Türkiye’de hayvana tecavüz, üstü örtülen çok yaygın bir şiddet biçimi"

Duruşmanın ardından Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Gökben Sakarya tarafından okunan basın açıklamasında, “Bugün 23 Şubat 2022. Görülen duruşmada hakim sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma taleplerini reddetti. Ve 15 günde bir imza atma adli kontrol kararını da kaldırdı. Dava 24 Mayıs’a ertelendi. Sanığın iktidarsız olduğuna yönelik rapor alınması talebi de reddedildi. Bu duruşmada dinlenen tanıklar ilk ifadeleri ile uyumlu beyanda bulundular. Fail M.D. kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında olaya şahit olan, kanıt olarak sunulan videoyu çeken ve bağırma seslerini duyan kişilerin M.D.’nin cinsel organını dışarıda ve hayvanın üzerinde gördüklerine dair ifadelerine dayanılarak bir iddianame hazırlandı. Ve savcı failin cezalandırılmasını istedi. Geçtiğimiz duruşmada fail kendini uyurken bir anda yuvarlanarak hayvanın üzerine düştüğünü ve iktidarsız olduğunu söyleyerek savunmaya çalıştı. İlk ifadesinde de ‘Zaten köpek erkekti’, ‘üzerime iftira atıldı’ diyen M.D.’nin bu akıl almaz savunmaları kabul edilebilir değil. İfadelere ve videoya dayanılarak failin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu açık olmasına rağmen bu şahıs cezasızlıktan faydalanıyor ve aramızda dolaşıyor. Türkiye’de hayvana şiddet çok yaygın olmasına rağmen cezalar yetersiz, aksine failler bu cezalar ile resmen ödüllendiriliyor. Bu şiddet olaylarının çok büyük bir kısmı ortaya bile çıkmazken kanıt sağlanan vakalarda bile sanıklar cezalandırılmıyor. Bugün Türkiye’de hayvana tecavüz, üstü örtülen çok yaygın bir şiddet biçimi. Geçtiğimiz Temmuz’da yapılan değişikliğe kadar Hayvanları Koruma Kanununda hayvana tecavüz hayvanla cinsel ilişki olarak tanımlanıyordu. Bu tanım yapılan değişiklikle cinsel saldırı olarak değiştirilse de hayvana tecavüze olan bakış açısını çok iyi özetliyor. Hayvana yönelik şiddetin son bulması için koruyucu ve önleyici çalışmalara ve caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Yıllardır talep ettiğimiz gibi hayvana yönelik cinsel istismar ve şiddet fiillerine hapis cezası gelmeli, ceza alt sınırı 3 yıl olarak belirlenmelidir. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sistemin göstermelik adaletini değil gerçek adaletini istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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