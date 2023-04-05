Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç takla attı: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün, seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç takla attı. kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 LF 463 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, seyir halindeyken köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından - ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.