banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
İthal et ambalajında Kovid-19'a rastlandı
İthal et ambalajında Kovid-19'a rastlandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi: 5 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su yüklü bir tır, şoförünün yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Asayiş 16.11.2020, 10:21
2
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi: 5 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su yüklü bir tır, şoförünün yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Gönen’de Bandırma - Biga Karayolu Denizkent mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Sefa Erdoğan idaresindeki 34 DKV 065 plakalı su yüklü tır yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması nedeniyle şarampole devrildi. Kaza yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri kazada yaralanan aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişiyi sıkıştığı araçtan çıkardı. Kazada aynı aileden 6 aylık Eftal Nur Erdoğan ile Emine Asel Erdoğan (2), İlbey Erdoğan (3), Meryem Erdoğan (23) ve Sefa Erdoğan (26) kaza yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
az bulutlu
banner378