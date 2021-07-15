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Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Asayiş 15.07.2021, 02:06
Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Cihan Kaya yönetiminde ki 06 EZ 3381 plakalı otomobil, iddialara göre Yeşilevler Sitesi önünde yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayten G. (60), Nursel K.(34), Sidelya Naz K.(8) ve Toprak K.(3) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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