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Kopan kaya parçasının çarptığı muhtar hayatını kaybetti

Karabük’ün Ovacık ilçesinde iş makinesiyle yürütülen içme suyu çalışmalarında kopan kaya parçasının çarptığı muhtar hayatını kaybetti.

Asayiş 14.09.2022, 21:35
Kopan kaya parçasının çarptığı muhtar hayatını kaybetti

Karabük’ün Ovacık ilçesinde iş makinesiyle yürütülen içme suyu çalışmalarında kopan kaya parçasının çarptığı muhtar hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Boyalı Köyü’nde meydana geldi. Köy muhtarı Yalçın Vatan, mahalleye su getirilmesi için iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında kaya parçası koparak yuvarlandı. Kayanın çarptığı talihsiz muhtar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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