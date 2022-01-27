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Kopan elektrik teli 4 dairede yangın çıkardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde mahalleye elektrik veren tellerden birisinin kopması, bir binadaki 4 dairede yangın çıkardı. Doğalgaz borularının alev alması ve alevlere erken müdahale edilmesiyle facianın eşiğinden dönülen yangında, 1 kişi dumandan etkilendi.

Asayiş 27.01.2022, 09:58
Kopan elektrik teli 4 dairede yangın çıkardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde mahalleye elektrik veren tellerden birisinin kopması, bir binadaki 4 dairede yangın çıkardı. Doğalgaz borularının alev alması ve alevlere erken müdahale edilmesiyle facianın eşiğinden dönülen yangında, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 608/2 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde mahalleye elektrik ileten tellerden birisi koptu. Telin kopmasıyla birlikte sokak üzerinde bulunan 4 katlı binadaki 4 dairede aynı anda yangın çıktı. Dairelerde ocağın yanında bulunan doğalgaz borularının da alev aldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kar sebebiyle buz tutan yoldan araçlarıyla çıkamadı. Araçlarını bırakıp yaya olarak binaya ulaşan itfaiye ekipleri, dairelerde çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadının tedavisini olay yerinde yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından dairelerdeki yangın söndürüldü. Alev alan doğalgaz borularına erken müdahale edilmesiyle adeta facianın eşiğinden dönüldü. Bölgedeki elektriği kesen yetkililer, daha sonra ise kopan elektrik telini tamir edebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında dairelerde bulunan pek çok elektronik eşyanın zarar gördüğü öğrenildi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

"4 dairede hasar var, uyanmasak zehirlenecektik"

Herkes uyurken bir anda bağırışlarla uyandıklarını ve binaya duman dolduğunu söyleyen bina sahibi Naim Yılmaz (60), "Burada kablo düştüğünden dolayı kısa devre yapmış, doğalgaz boruları tutuşmuş. Televizyon açık, kiracının televizyonu yanmış. Kablolar yanmış, binada hasarlar var. Şu anda neyin ne olduğunu bilmiyoruz. 4 dairede hasar var. Üçünde doğalgaz borularından yanmış. Birinde televizyon yanmış, prizler yanmış. Burası yeni bir bina aynı zamanda yapı denetim kontrolünde yapılan bir bina. Uyanmasak zehirlenecektik. Fark edenler olmuş, biz yatıyorduk, onların bağırışlarına kalktık. Bina gazla dolmuştu. İtfaiyeyi aradık geldiler, doğalgazları, elektriği kesip müdahale ettiler. 10 sene önce de böyle bir olay olmuştu, bütün binalarda yanma oldu" dedi.

"Çabuk fark etmeseydik bina yanardı"

Yanan doğalgaz borularını kopardığını söyleyen Ufuk Yılmaz (57) ise "Ben yatıyordum, eşim gelip doğalgazın borusunun yandığını söyledi. Hemen geldim kopardım onu. Biraz sonra kız kardeşim ’Kablo yanıyor’ diye bağırdı. Alt katta oturuyor, gittim o kabloyu da kopardım. Sonra alt kattaki kiracımın da televizyonunun yandığını öğrendim. Doğalgaz hortumu yanıyormuş, onu da koparttık. Sonra doğalgazları kapatıp dışarıya çıktık. İtfaiyeye haber verdiler, yetkililere haber verdiler. Biz de vanaların hepsini kapattık. Çocuğumuzu dershaneye göndermiştik, eşim uyanıktı. O şekilde fark ettik. Allah’tan cana bir şey gelmedi, mala gelmesi önemli değil. Çabuk fark etmeseydik bina yanardı. Yan tarafta da aynı şey olmuş, yeni fark etmişler" diye konuştu.

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