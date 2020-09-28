banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Piyasaların yönü
Piyasaların yönü
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
İstanbul’da palamut bayramı
İstanbul’da palamut bayramı

Kop tünelindeki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti

KOP TÜNELİNDE 4 GÜN ÖNCE MEYDANA GELEN PATLAMADA YARALANAN GENÇ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ TRABZON’DAKİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Asayiş 28.09.2020, 09:40
2
Kop tünelindeki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti

Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kop tünelinde 4 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan genç, tedavi gördüğü Trabzon’daki hastanede hayatını kaybetti. Askerden yeni gelip tünelde çalışmaya başlayan genç işçinin ikinci iş gününde patlama meydana geldiği öğrenildi.

24 Eylül 2020 tarihinde Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapılan alanda kaya gazından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 8’i Bayburt’ta tedavi gördükten sonra taburcu olurken Trabzon’a sevk edilen Oğuzhan Orak (20) bugün sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.

Vefat eden Oğuzhan Orak’ın askerden kısa bir süre önce gelerek Kop tünelinde çalışmaya başladığı ve ikinci iş gününde patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Hayatını kaybeden Orak’ın cenazesi Erzurum’un Aziziye ilçesinde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dadaşkent’te toprağa verilecek.

Öte yandan, patlamada yaralanan 2 kişinin de Erzurum’da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0