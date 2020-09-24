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Kop tünelinde patlama: 11 yaralı

BAYBURT-ERZURUM KARAYOLU ÜZERİNDEKİ KOP TÜNELİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 11 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 24.09.2020, 17:17
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Kop tünelinde patlama: 11 yaralı

Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki Kop tünelinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapılan alanda kaya gazından kaynaklı patlama meydana geldi. Olayda 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanlar Erzurum’a, diğerleri Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tünel içerisinde kalan olmadığını bildiren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim olay yerinde incelemede bulundu.

Bölgede AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan olay üzerine Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit de incelemelerde bulundu.

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