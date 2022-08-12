Koordinasyon Grubu Yeşil Bölge yakınlarında oturma eylemi başlattı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan korunaklı Yeşil Bölge çevresinde toplanan Koordinasyon Grubu oturma eylemi başlattı.

Irak’ta Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu, Irak meclis binasında 3 haftadır oturma eylemi düzenleyen Sadr Grubu’na karşı başlattıkları “Halk devleti koruyor” protestoları çerçevesinde yayınladıkları bildiride başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge yakınlarında oturma eylemi başlattıklarını duyurdu. Ülkede tam yetkili bir hükümetin bulunmaması nedeniyle halkın bu durumdan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Yapmış olduğumuz protestonun ardından oturma eylemi gerçekleştireceğimizi duyururken, yüksek dini merciden çıkacak karara bağlılığımızı ve itaatimizi ilan ediyoruz” denildi. Cumhurbaşkanı adayı belirlenme sürecinde hız kazanılması gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin meclis oturumunu askıya alma kararına son vermesi ve meclis binasını boşaltmak için çalışma başlatılması gerektiği çağrısında bulunuldu. Koordinasyon Grubu’nun bildirisinin ardından bölgede toplanan protestocular Yeşil Bölge’ye giden yollar etrafında çadır kurmaya başladı.

Sadr destekçileri Meclisi basmıştı

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.