Konya’daki yangında 7 kişilik aile çatının çökmesi sonucu hayatını kaybetmiş

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden Konya’ya gelen Suriye uyruklu 7 kişilik ailenin, kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu bulundukları odada mahsur kalarak can verdikleri öğrenildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sırrıağa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri tek katlı kerpiç evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin bir odasının çatısı çöktü. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaparken, yangınla birlikte yıkılan odanın enkazında anne, baba ve 5 çocuğun cansız bedenini buldu. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen baba Münir El Ali El Dahir, anne Meryem El Muhammed ile ailenin çocukları Viam El Ali El Dahir (13), Riham El Ali El Dahir (13), Şeyma El Ali El Dahir (8), Saddam El Ali El Dahir (6), Yusuf El Ali El Dahir (4) hayatını kaybetti. Anne, baba ve çocuklarının engelli oldukları, deprem sonrası yakınları tarafından Konya’ya getirildikleri öğrenildi. Aile fertlerinin yangında sırasında evden çıkamadıkları belirtildi. Evde bulunan ve yardım ederken yaralanan Suriye uyruklu 7 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

“Müdahale etmeye çalıştık ama içeriye giremedik”

Yangının çıktığı evle aynı sokak üzerinde ikamet Mühsin Çakır, “Benim evim burada, olayın yaşandığı evin yanında komşuyum. Depremzedeler Gaziantep’in Nurdağ ilçesinden gelmişler, 7 kişilik bir aile. Burada kalıyorlarmış, biz bilmiyorduk. Büyük depremlerden dolayı acımız büyüktü, onun üzerine bir de bu olay yaşandı. Gerçekten çok kötü bir durumdu. Biz içeriye müdahale etmeye çalıştık, ama içeriye giremedik. İtfaiyemizde zamanında geldi. Yangın bayağı büyüktü. Bir kız çocuğu pencereden çıkartıldı. O esnada çatı içeriye çöktü. Yangın battaniyeden çıktı diyorlar ama bilmiyoruz. 7 kişilik aileyi kaybettik çok üzgünüz” dedi.

Diğer komşu Ammar Abdulkadir ise, “Biz olayın yaşandığı evin arka tarafında oturuyoruz. Komşumuz işe gitmiş o bizi aradı, evin yandığını haber etti. Biz hiç bir şey yapamadık. İtfaiye geldi söndürmeye başladı. Biz hiç bir şey yapamadık. Arkadaşlar yardım etmiş. Bir kız çocuğu çıkartıldı içeride kalanlar ise hayatını kaybetti” diye konuştu.