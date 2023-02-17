Konya’daki 7 kişilik ailenin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başsavcılıktan açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden Konya’ya gelen Suriye uyruklu 7 kişilik ailenin çıkan yangında hayatını kaybetmesiyle ilgili Konya Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sırrıağa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri tek katlı kerpiç evdeki yangına müdahale etti. Yangında evin bir odasının çatısı çöktü. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaparken, yangınla birlikte yıkılan odanın enkazında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen baba Münir El Ali El Dahir, anne Meryem El Muhammed ile ailenin çocukları Viam El Ali El Dahir (13), Riham El Ali El Dahir (13), Şeyma El Ali El Dahir (8), Saddam El Ali El Dahir (6), Yusuf El Ali El Dahir (4) hayatını kaybetti. Anne, baba ve çocuklarının engelli oldukları, deprem sonrası yakınları tarafından Konya’ya getirildikleri öğrenildi. Aile fertlerinin yangın sırasında evden çıkamadıkları belirtildi. Evde bulunan ve yardım ederken yaralanan Suriye uyruklu 7 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili Konya Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konya ilimiz merkez Karatay ilçesinde 17 Şubat 2023 günü saat 02.55’te bir evde yangın çıktığı ihbar edilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre, söz konusu evin tek katlı olduğu, evde ev sahibi 6 kişi ve misafir 8 kişilik aile olmak üzere 14 kişinin yaşadığı, evde çıkan yangın sonucunda evde kalanlardan 7 kişinin sağ olarak kurtulduğu ve tedavilerine devam edildiği, 7 kişinin ise vefat ettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olay yerinde gerekli incelemeler yapılıp bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Görevlendirilen bir başsavcı vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya titiz bir şekilde devam edilmektedir" denildi.