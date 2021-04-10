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Konya’da yolcu otobüsü şarampole yan yattı: 6 yaralı

Konya’da yolcu otobüsünün şarampole yan yatması sonucu 6 kişi yaralandı.

Asayiş 10.04.2021, 16:29
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Konya’da yolcu otobüsü şarampole yan yattı: 6 yaralı

Konya’da yolcu otobüsünün şarampole yan yatması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Konya Aksaray Karayolu merkez Karatay ilçesi Akörenkışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan R.M. yönetimindeki 16 KK 039 plakalı Setra marka otobüs, sis ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafına şarampole yan yattı. Kazada 17 yolcunun bulunduğu otobüste 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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