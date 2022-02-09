Konya’da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil, önce köpeğe daha sonra aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Kulu ilçesine giriş yapan A.Ç’nin (20) kullandığı 06 CJM 571 plakalı Tofaş marka otomobil önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, daha sonra refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.Y. (23) arabanın içinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.