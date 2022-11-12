Konya’da yoğun sis kazalara neden oldu: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde sis nedeniyle aynı noktada 8 aracın karıştığı üç ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Organize Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş açısının 10 ile 15 metreye düşmesi nedeniyle 8 aracın karıştığı üç ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.