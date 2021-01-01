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Konya’da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı
Konya’da 2021 yılının ilk gününde şehirlerarası karayolları ve kent merkezindeki caddeler boş kaldı.
Asayiş 01.01.2021, 18:03
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Konya’da 2021 yılının ilk gününde şehirlerarası karayolları ve kent merkezindeki caddeler boş kaldı.İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda perşembe günü saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde Konya’da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Trafik ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kurarak korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek yerlerinden Feritpaşa Caddesi ve Konya-Antalya karayolu uygulama noktasında kısıtlamadan muaf olanlar ve az sayıda aracın dışarıda olduğu görüldü.
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