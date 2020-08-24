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Konya’da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
KONYA'NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE, YABAN KEÇİSİ AVI YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 2 KİŞİYE 61 BİN 998 LİRA İDARİ PARA VE TAZMİNAT CEZASI UYGULANDI.
Asayiş 24.08.2020, 09:42
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde, yaban keçisi avı yaptığı iddia edilen 2 kişiye 61 bin 998 lira idari para ve tazminat cezası uygulanırken, avda kullanılan araca da el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığının da verdiği destekle yürütülen av koruma faaliyetleri sırasında Seydişehir ilçesinde dağlık alanda yaban keçisi avı yapıldığı tespit edildi. Milli parklar ekipleri, suçüstü yakaladıkları 2 kişiye toplamda 61 bin 998 lira idari para ve tazminat cezası uyguladı. Avda kullanılan araç ile yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
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