Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı

Konya’da, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda 21 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve merkez ilçelerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 2 bin 990 adet uyuşturucu hap maddesi, 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 50 gram metamfetamin maddesi bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 21 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak” suçlarından adliyeye sevk edildi.