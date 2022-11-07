Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 13 gözaltı

Konya’da, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda 13 kişi gözaltına alınırken, 28 bin adet uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin "Ne var da çekiyorsunuz" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve ilçelerin emniyet müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda, 28 bin adet uyuşturucu hap, 200 gram eroin maddesi, 100 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak” suçlarından adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden birinin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Ne var da çekiyorsunuz" diyerek tepki göstermesi ise dikkat çekti.