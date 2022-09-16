Konya’da uyuşturucu sevkiyatı yapan 9 kişiden 5’i tutuklandı

Konya’da piyasaya uyuşturucu süren, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen ve yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, gençleri uyuşturucu batağından korumak için faaliyetlerini sürdüren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerince Beyşehir Çevre Yolu üzerindeki yol uygulamasında 3 araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, araçlara zulalanmış 2.4 kilogram eroin maddesi ve 8 bin 915 lira suç unsuru maddelerden elde edilmiş para ele geçirildi. Araçlarda bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi’nde bir evde ve Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 505 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 4’ü hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" adli işlem başlatıldı. 9 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından" sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.