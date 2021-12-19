Konya’da uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, Seyran Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığını tespit etmesi üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu satışının yapıldığı yeri izlemeye alan polis ekipleri, bir süre sonra O.Ö. isimli satıcı ile buluşan M.G. ve E.K. isimli kişileri gözaltına alındı. Şüpheliler M.G. ve E.K.’nin üzerinde yapılan aramada 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden E.K. ve M.G. serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcılığı yaptığı öne sürülen O.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.