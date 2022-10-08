Konya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Konya’da polis ekiplerince yapılan operasyonda 45 gram metamfetamin, 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gençleri zehirlemek için fırsat kollayan zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı saha çalışmaları neticesinde merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda çeşitli eşyaların içine zulalanmış vaziyette 45 gram metamfetamin, 45 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 1 adet ruhsatsız tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y., M.A.K. ve E.S. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan gözaltına alınan 9 şahsın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.