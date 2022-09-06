Konya’da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Konya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalama kararı bulunan 6 şahıs da cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerini ve sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Gençleri uyuşturucu batağına sürükleyen zehir tacirlerini tespit eden ekipler, uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 60 farklı olayda toplam 69 gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 713 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 15 bin 820 adet uyuşturucu hap, 9 bin 590 adet sentetik ecza maddesi ile bir miktar metamfetamin, 7 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 130 bin TL suç geliri para ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 69 şahıstan 13 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği, 47 şahsın ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalama kararı bulunan 6 şüpheli de operasyon dahilinde ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.