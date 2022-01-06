Konya’da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında Akşehir Otogarı çevresinde uyuşturucu madde kullanıldığını tespit etti. Bölgeyi takibe alan polis, otogar civarına gelen M.K., A.Y. ve Ö.Z. isimli şahısları göz altına aldı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında, bir adet uyuşturucu hap ile enjektöre çekili vaziyette bir miktar sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Y.A.’dan aldığını tespit eden polis, bu şahsı da gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.K., A.Y. ve Ö.Z. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.