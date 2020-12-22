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Konya’da üniversite kampüsünde erkek cesedi bulundu
Konya’da Selçuk Üniversitesi (SÜ) yerleşkesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Asayiş 22.12.2020, 18:08
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Konya’da Selçuk Üniversitesi (SÜ) yerleşkesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Olay, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversite yerleşkesi içerindeki ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yürüyüşe çıkan 2 kişi ağaçların arasında yerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 55-60 yaşlarındaki erkek cesedinin uzun süredir orada bulunduğunu anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi otopsi hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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