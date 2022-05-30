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Konya’da üç tekerlekli motosiklet devrildi: 1 ölü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 30.05.2022, 13:23
Konya’da üç tekerlekli motosiklet devrildi: 1 ölü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir’in Eğirler Mahallesi yerleşim merkezi çıkışında Bayındır yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Dönmez’in (59) kullandığı plakasız üç tekerlekli motosiklet seyir halinde iken kontrolden çıkarak yol üzerinde devrildi. Dönmez, yan yatan motosikletten savruldu. Kaza ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Dönmez’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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