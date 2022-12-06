Konya’da Türk Yıldızları’na ait uçak düştü, pilot atlayarak kurtuldu

Konya’da Türk Yıldızları’na ait F-5 tipi uçak kuş çarpması sonucu motorların durması nedeniyle düştü. Pilot uçaktan atlayarak kurtulurken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan Türk Yıldızları’na ait F-5 tipi uçak kuş çarpması sonucu motorların durması nedeniyle saat 12.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya Adana Karayolu yakınında bulunan askeri atış sahası içerisine düştü. Uçak düştüğü ve yoğun dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye askeri ekipler ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotu atlayarak kurtulurken, gerekli kontrolleri ve tedavisi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MSB’den açıklama

Uçağın düşmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı. Açıklamada, “Türk Yıldızları’na ait F-5 Tipi uçağımız kuş çarpması sonucu, motorların durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir."

Vali Özkan’dan düşen uçağın pilotuna ziyaret

Konya Valisi Vahdettin Özkan da olayın ardından düşen uçağın pilotunun kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Pilotu ziyaret eden Vali Özkan, doktorlardan ve askeri yetkililerden durumu ile ilgili bilgi aldı.

Türk Yıldızları 2 şehit verdi

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi 2 gösteri uçağı 2012 ve 2021 yıllarında düştü. Mart 2012 yılında meydana gelen uçak kazasında Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit oldu. Türk Yıldızları’na ait diğer uçak ise Nisan 2021’de düştü. Bu kazada ise Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu.