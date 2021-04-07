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Konya’da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit

Konya’da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları’na ait gösteri uçağının düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu.

Asayiş 07.04.2021, 15:04
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Konya’da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit

Konya’da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları’na ait gösteri uçağının düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, eğitim amacıyla Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir gösteri uçağı saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesine düşen gösteri uçağının Türk Yıldızları’na ait olduğu belirtildi. Uçağın düştüğü ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda 1 pilot şehit oldu.
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