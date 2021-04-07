Son Dakika
Siyaset bilimci Fukuyama: 'SİHA'lar, 2020'de Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselişine önemli katkı yaptı'
Konya’da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya’da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları’na ait gösteri uçağının düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu.
Asayiş 07.04.2021, 15:04
1
Konya’da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları’na ait gösteri uçağının düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu.Edinilen bilgiye göre, eğitim amacıyla Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir gösteri uçağı saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesine düşen gösteri uçağının Türk Yıldızları’na ait olduğu belirtildi. Uçağın düştüğü ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda 1 pilot şehit oldu.