Konya’da traktörün altında kalan kişi öldü

Konya’nın Halkapınar ilçesinde park halindeyken freninin boşalması sonucu eğimli yolda hareket eden traktörü durdurmaya çalışan sahibi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Halkapınar ilçesi Yassıkaya ile Deli Mahmutlu mahalleleri yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Durmuş Köksal’a (53) ait 01 FT 581 plakalı römorkunda saman balyası yüklü traktör frenin boşalması sonucu hareket ederek eğimli yolda kontrolsüz şekilde gitmeye başladı. Traktör sahibi Durmuş Köksal, traktörü durdurabilmek için binmeye çalıştığı sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kontrolsüz şekilde giden traktör ise devrildi.

Jandarma ekipleri olay mahallinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.