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Konya’da trafik kurallarına uymayan bin 453 sürücüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin 3 gün içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan bin 453 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Asayiş 14.06.2021, 15:00
Konya’da trafik kurallarına uymayan bin 453 sürücüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin 3 gün içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan bin 453 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin il genelindeki denetimleri devam ediyor. 11-14 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 821 sürücüye hız sınırı ihlali, 233 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 391 sürücüye cep telefonu ile konuşmak ve 8 sürücüye alkollü araç kullanmak olmak üzere toplam bin 453 sürücüye cezai işlem yapıldı. Denetimlerde 40 araç ise trafikten men edildi.
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