banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Dolar yeniden yükselişe geçti
Dolar yeniden yükselişe geçti

Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 15.06.2021, 09:33
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Bozkır yolu Kesecik Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (34) idaresindeki 06 YA 9345 plakalı Ford marka minibüs Kesecik Mahallesine dönmek istediği sırada R.K. (22) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada oturan H.A. (22) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493