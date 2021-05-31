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Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tırın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü anne ile kızı yaralandı.

Asayiş 31.05.2021, 14:31
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tırın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü anne ile kızı yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kulu ilçe çıkışı Alpaslan Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.A.B. idaresindeki 42 AIN 724 plakalı Man marka tır ile Ö.Ö. (33) yönetimindeki 42 M 2017 plakalı Volkswagen marka otomobil Kulu çıkışı Alpaslan Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ö.Ö. ve araçta bulunan 5 yaşındaki kızı S.Ö. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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