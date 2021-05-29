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Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 29.05.2021, 22:10
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 42 AH 826 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan aşağı takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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