Konya’da toplamda 91 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 8 firari yakalandı

Konya’da çeşitli suçlardan aranması olan ve toplamda 91 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan firari şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalar sonucunda polis ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 23 suç kaydından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.M. isimli şahsın ikametinin olmadığını ve sürekli adres değiştirerek kaçtığını belirledi. Şahsın peşine düşen polis ekipleri, yoğun araştırmalar sonunda firari E.M.’yi saklandığı Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi’ndeki bir ikametten kaçmaya çalışırken yakaladı. Yine dolandırıcılık, tehdit gibi suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs ekiplerin takibi sonunda Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’ndeki bir semt pazarında çalıştığı esnada kıskıvrak yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ve yaptığı operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan V.A., D.Y., İ.A., M.A., Ö.B., S.E. de yakalandı. Haklarında toplam 91 yıl hapis cezası bulunan 8 şahıs, cezaevine gönderildi.