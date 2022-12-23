Konya’da toplam 113 yıl hapis cezası olan 19 kişi tutuklandı

Konya’da polis ekiplerin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda toplamda 33 şahıs yakalandı. Toplam 113 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda “silahla yağma, hırsızlık, kasten yaralama” gibi çeşitli suçlardan aranan 33 kişiyi farklı adreslerde yakaladı. Yakalanan şahıslardan haklarında toplam 113 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 şahıs ise polis ekipleri tarafından adli mercilere teslim edildi.