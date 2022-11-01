Konya’da tıra çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Konya’da cadde üzerine park edilen tıra seyir halindeki otomobil çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaaslan Aybahçe Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E., 42 CAK 36 plakalı tırı cadde üzerine park ederek markete girdi. Bu sırada merkezden Çumra istikametine seyir halinde olan Murat Ö. idaresindeki 42 EDF 60 plakalı otomobil, park halindeki tıra çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Murat Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Murat Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil emniyet otoparkına çekildi. Kazaya karışan otomobilin hız kadranı ise 80 kilometrede takılı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.