Konya’da tır traktörün römorkuna çarptı: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tırın şeker pancarı küspesi yüklü traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya Adana Kara Yolu üzeri Ereğli ilçesi Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. idaresindeki 31 AKV 085 plakalı tır aynı yönde seyir halinde olan S.C. yönetimindeki 42 ETV 23 plakalı şeker pancarı küspesi yüklü çift römork takılı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü C.B. ve tırda bulunan bir yolcu ile traktör sürücüsü S.C. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası karayoluna dökülen küspeler, karayolları ekipleri tarafından temizlenerek yol araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.