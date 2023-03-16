Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Ankara Kara Yolu Alpaslan Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 42 AHF 189 plakalı tır ile K.Ö.’nün kullandığı 39 TS 388 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada tır otomobili yaklaşık 25 metre sürükleyerek yol kenarına iterken, otomobilde bulunan sürücü K.Ö. ile kardeşi B.Ö. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.