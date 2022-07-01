Konya’da tıbbı ürün kaçakçılarına operasyon

Konya’da internet üzerinden gümrük kaçağı tıbbi ürün sattığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekiplerince Konya’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak maddi çıkar elde etmek için internet sitesi üzerinden tıbbi ürün satışı yaptığı tespit edilen 2 kişinin iş yeri ve ev adresine operasyon düzenlendi. Yapılan iş yeri ve ev aramalarında 3 bin 422 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün (hap, jel, sprey, macun) ele geçirildi. Kaçak tıbbi malzemelerin internet üzerinden ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.