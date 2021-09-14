Konya’da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tefecilik yaptığı ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen13 şüpheli hakkında Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan; suç örgütünün ilçede faiz karşılığında borç verdiği kişilerin gayrimenkullerini, icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra bu ihalelere girerek haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet, alacak-verecek ilişkinin gösteren notlar, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 10 hard disk ve şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecek.