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Konya’da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE, TEFECİLİK YAPTIĞI İDDİA EDİLEN ÇETEYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERDEN ÇOK SAYIDA SENET ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 27.10.2020, 21:21
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Konya’da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli’de meydana gelen tefecilik olaylarına ilişkin vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında müşteki, tanık beyanları ve yapılan teknik takip sonucunda elde edilen delillerle harekete geçildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yaptığı değerlendirilen şüphelilerin ilçede bulunan adreslerine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 274 adet senet ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen diğer deliller ile birlikte yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ereğli Adliyesine sevk edildi.

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