Konya’da tarım aletleri çalan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tarım aletlerini çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 hafta önce ilçede tarım aletlerinin çalınması üzerine araştırma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada Konya il merkezinden gelen N.D. (24), İ.P. (24) ve S.G.’nin (24) tarım aletlerini çaldığı tespit edildi. Ekipler, 3 şüphelinin tekrar Seydişehir’e geldiğini belirleyince yakalayarak gözaltına aldı. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından 3 zanlı işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.