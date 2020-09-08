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Konya’da tahliye kanalında ceset bulundu
KONYA’DA TAHLİYE KANALINDA SU İÇERİSİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.
Asayiş 08.09.2020, 09:47
Konya’da tahliye kanalında su içerisinde erkek cesedi bulundu.
Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakyatan Mahallesi’nde yol kenarında bulunan tahliye kanalında su içerisinde ceset ihbarı üzerine adrese jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, su içerisinden henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi çıkarıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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