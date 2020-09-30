Konya’da tabanca, gümrük kaçağı cep telefonu, tütün ele geçirildi
KONYA’DA KOM EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARINDA GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU VE TÜTÜN İLE RUHSATSIZ TABANCA, TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.
Konya’da KOM ekiplerinin çalışmalarında gümrük kaçağı cep telefonu ve tütün ile ruhsatsız tabanca, tüfek ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki çalışmaları devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Selçuklu ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca sürgü takımı, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Yine Selçuklu ve Karatay ilçelerinde ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 2 adet sigara dolum makinesi, 1 adet hava kompresörü, 48 kilo gümrük kaçağı tütün, 5 bin 100 adet dolu olmak üzere toplam 68 bin 650 adet makaron ele geçirildi. Ayrıca 4 kişiye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 9 kişi yakalandı.
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