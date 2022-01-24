Konya’da sünger fabrikasında yangın

Konya’da sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde bulunan bir sünger fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine getirilen belediyeye ait kepçeler de yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasına yardımcı oldu. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış sebebi araştırılıyor.