Konya’da suç makinesi hırsız yakalandı

Konya’da polis ekipleri çok sayıda hırsızlık olayına karışan binlerce liralık vurgun yapan şahsı yakaladı. Şahsın daha önceden de 4 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler ve Bedir Mahallelerinden Özalkent Polis Merkezine birçok hırsızlık ihbarı gelmesinin ardından harekete geçti. Hırsızlığın gerçekleştiği adreslere giden ekipler 17 bin 100 TL nakit para, 2 adet cep telefonu, 1 motosiklet, 1 bisiklet ve 1 flaş belleğin çalındığını tespit etti. Polis ekipleri, 5 farklı adresten hırsızlık yapan ve 2 ayrı adreste de hırsızlık yapmaya teşebbüs edip başarılı olamayan suç makinesinin peşine düştü. Ekiplerinin çevredeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemesinin ardından şüpheli şahsın M.Y. olduğu tespit edildi. Yakalama çalışması başlatan ekipler şüpheli M.Y.’ı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen 1 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ve motosiklet sahiplerine teslim edildi. Şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 yaşındaki şüphelinin daha önceden de 4 ayrı suç dosyasının olduğu öğrenildi.